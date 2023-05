Tom Petty reçoit un doctorat en musique à titre posthume de l’université de Floride

L’Université de Floride a décerné à Tom Petty, à titre posthume, un doctorat honorifique en musique. Pour fêter l’événement, la succession du défunt chanteur a annoncé qu’elle offrirait une dotation au programme de musique de l’établissement.

Le "Dr Petty" a reçu cette distinction académique après que le conseil d’administration de l’université a voté à l’unanimité, en 2021, la reconnaissance de l’artiste, originaire de la ville même où se trouve l’université, à Gainesville. Son frère cadet, Bruce Petty, a été invité à accepter le diplôme en son nom lors de la cérémonie de remise des diplômes de printemps, ce jeudi 4 mai.

"Je ne pense pas que quiconque dans notre famille, y compris lui, ait pensé qu’il serait lié à l’université de Floride de cette façon", a déclaré le Bruce Petty dans un communiqué. "C’est une chose si puissante, c’était le rêve de toute une vie, et je sais qu’il en serait très heureux."

Le directeur de l’école de musique de l’UF, Kevin Orr, a ajouté qu’ils avaient "le privilège d’honorer Tom Petty en lui décernant un doctorat honorifique en musique, célébrant non seulement ses extraordinaires réalisations en tant qu’artiste, mais aussi la manière dont sa musique a uni et continue d’unir notre communauté". Le chanteur de "I Won’t Back Down" avait déjà reçu le Distinguished Achievement Award de l’université en 2006.

Parallèlement, la succession de Petty, en partenariat avec l’UF, a dévoilé The Tom Petty Endowment for Guitars & Innovation, qui vise à soutenir les étudiants inscrits dans les programmes de guitare et de commerce et d’entrepreneuriat musical à l’école de musique de l’UF. La succession a fait un don de 100.000 dollars, et les personnes intéressées peuvent aussi contribuer à la dotation via le site de l’université.