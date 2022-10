Tom Petty et ses collaborations cinq étoiles !

Les Traveling Wilburys – 1988/1990

Direction, maintenant, un super "supergroupe ", ce sont les Traveling Wilburys, groupe qui rassemblait une sorte de "hall of fame" du rock, où Petty était accompagné de Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne et Roy Orbison. Il en sortira deux albums, parus respectivement en 1988 et 1990, ainsi qu’une compilation en 2007, alors que le groupe n’existait plus. Le premier opus a été mis en boîte chez Dave Stewart, en vacances d’Eurythmics à ce moment-là, en dix jours à peine…

Pour l’anecdote, sachez encore qu’initialement, Petty ne devait pas faire partie du groupe. Mais George Harrison ayant oublié sa guitare chez Tom, il est revenu la chercher et lui a proposé d’intégrer le groupe par la même occasion. A quoi tient l’histoire, quand-même…

Ce premier disque est annoncé par le titre "Handle with Care", avec un clip dans lequel apparaît tout ce beau monde. Mais sous un pseudonyme censé tous les rattacher à la famille fictive des Wilbury. Certains spectateurs vont même jusqu’à prétendre qu’il s’agit de sosies, et non pas des vrais musiciens. Comme quoi les théories du complot ne datent pas d’hier…

Sorti deux ans plus tard, le second album de la bande récoltera moins de succès. Il faut dire que l’effet de surprise est émoussé, et que Roy Orbison, décédé en 1988, ne figure forcément pas dessus.