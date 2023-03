Tom Paquot, le gregario qui rêve d'une première victoire pro

1m84 – 70kg, Tom Paquot est un coureur costaud. Le jeune Belge a terminé 3e du Tour du Doubs en 2021. Devancé au sprint par Dorian Godon et... Biniam Girmay, son nouveau leader. Le Liégeois se mettra au service de l’équipe. Il s’épanouit dans un rôle de gregario. Un équipier qui veut continuer à apprendre le métier sans oublier de saisir l’opportunité de gagner.

"A l’avenir, j’espère vraiment gravir les échelons avec l’équipe" ajoute le natif de Rocourt. "J’ai vraiment des objectifs de victoires dans le futur. J’espère gravir les échelons et ne plus avoir ce rôle de gregario mais il faut passer par là aussi pour pouvoir grandir. Il faut savoir être à l’écoute des leaders et des briefings de l’équipe. La tâche est dure mais ça permet aussi de s’améliorer. Il faut savoir faire le sale boulot pour après être encore meilleur personnellement".

Il faut savoir faire le sale boulot pour être encore meilleur

En 2023, il rêve de décrocher son premier succès chez les professionnels.

"J’ai l’ambition d’aller chercher ma première victoire cette année" se confie Tom Paquot. "Mes tests ont prouvé que je suis meilleur que jamais. Donc, c’est vraiment une ambition personnelle d’aller chercher la victoire mais sur les courses de niveau inférieure. Les manches de la Coupe de France par exemple. Elles me correspondent vraiment pas mal. J’aime vraiment les courses assez dures. Avec un profil assez accidenté et une arrivée au sprint d’un groupe plus réduit. Sur ces courses-là, je sais que je peux vraiment jouer la gagne. Maintenant, je me cherche encore un peu. Je suis encore jeune. C’est ma 3ème année professionnelle. J’ai d’abord essayé les courses flandriennes. L’année dernière les courses ardennaises. Et cette année, je vais avoir encore l’occasion de me tester sur plusieurs profils. Je pense que c’est vraiment l’année décisive pour moi pour vraiment trouver mon chemin".

Mes tests ont prouvé que je suis meilleur que jamais

Et s’il doit choisir la course de ses rêves, c’est la fibre régionale qui parle.

"Liège-Bastogne-Liège en tant que Liégeois, mais la Flèche Wallonne aussi en tant que Braivois" conclut Tom Paquot. "J’ai toujours été chaque année sur le parcours de la Flèche Wallonne et j’y ai participé pour mes 2 premières années en tant que pro. Donc, c’est vraiment pour moi une course qui me donne les frissons".