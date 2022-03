Tom Odell interprète son titre "Another Love" pour des réfugiés ukrainiens

Tom Odell était en Roumanie ce samedi 12 mars pour participer au concert de charité We Are One aux côtés d’artistes roumains, du DJ Armin van Buuren et de la chanteuse ukrainienne Jamala (gagnante Eurovision 2016).

L’actualité rock est incontournablement liée au conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine et on ne compte plus le nombre d’artistes rock qui se sont exprimés sur le sujet.

Parmi eux, David Gilmour de Pink Floyd, qui en appelle à la paix et Roger Waters , qui qualifie l’invasion d’ "acte de gangster ". La musique de Pink Floyd n'est d'ailleurs plus partagée en Russie depuis ce week-end. Elton John, lui, a manifesté son désarroi face au cauchemar que vivent les Ukrainiens, et Stevie Nicks de Fleetwood Mac a écrit une lettre ouverte au président russe lui souhaitant "de disparaître de cette terre", juste après l’avoir comparé à Hitler .

Après Iron Maiden, Rammstein, Slipknot et Matthew Bellamy de Muse, Stevie Wonder a partagé une vidéo appelant le monde entier à se lever pour empêcher une troisième guerre mondiale. Des annulations de concerts ont été confirmées dans la foulée, pour le groupe metal ukrainien Jinjer d’abord, puis pour Deep Purple, Green Day, Iggy Pop, Nick Cave & the Bad Seeds, et Maneskin, entre autres.

Enfin, Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister, approuve totalement l’utilisation du hit "We’re not gonna take it", comme cri de ralliement des Ukrainiens, lui dont les grands-parents, de la même origine, avaient vécu une situation similaire après la Deuxième Guerre Mondiale.