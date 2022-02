Tom Morello, Serj Tankian et Nandi Bushell unissent leur voix pour une association caritative

Tom Morello (guitariste de Rage Against The Machine), Serj Tankian (chanteur de System Of A Down), Nandi Bushell (jeune musicienne et célébrité d’internet), Nils Lofgren (membre du E Street Band de Bruce Springsteen) et bien d’autres ont collaboré à "God Help Us All", un nouveau titre au profit de The Miraculous Love Kids. Découvrez cette nouveauté ici :