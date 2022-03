Au sujet du nouvel album de Tom Morello, le magazine NME a écrit : "Il y a des clins d’œil subtils à ce qui a été fait auparavant, mais pour l’essentiel, ce disque voit Morello s’adapter à son époque pour créer un disque à la pointe d’un genre qui a souvent peur d’évoluer".

Parallèlement à ses projets musicaux, le guitariste de Rage Against The Machine occupe le rôle de producteur musical délégué (executive music producer) pour le film Metal Lords, écrit par le showrunner de Game of Thrones D.B. Weiss et réalisé par Peter Sollett. Lors de sa sortie le 8 avril sur Netflix, Metal Lords ravira certainement les musiciens de heavy metal hardcore. En même temps, avec l’implication de Tom Morello, passionné du genre, ce projet s’annonce sous les meilleurs auspices.