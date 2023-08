Tom Morello joue pour la réouverture du seul club de strip-tease "syndiqué" des États-Unis

Tom Morello a montré sa solidarité avec le seul club de strip-tease syndiqué des États-Unis en se produisant lors de la réouverture du Star Garden Topless Dive Bar à North Hollywood, Los Angeles, jeudi, après plus d'un an de grève.

"Voilà à quoi ressemble la solidarité !!!" Morello a partagé via Instagram."Bien que les propriétaires fassent toujours des choses très louches, c'était une nuit d'unité et de secouage de croupion radical!"

Dans les vidéo de cette apparition impromptue, on peut entendre le guitariste de Rage Against the Machine jouer son titre solo "Hold the Line" de l'album The Atlas Underground Fire de 2021, ainsi que diriger un appel et une réponse qui disait "Quand je dis 'syndicat', vous dites 'pouvoir' !"