Tom Morello est producteur musical sur le film "Metal Lords"

Nous vous l’avions annoncé en février 2021, voici enfin la bande-annonce de Metal Lords, le film écrit par le showrunner de Game of Thrones D.B. Weiss et réalisé par Peter Sollett. Pour ce long métrage, le guitariste de Rage Against The Machine, Tom Morello, occupe le rôle de producteur musical délégué (executive music producer).

Le film raconte l’histoire de deux métalleux qui se trouvent être les seuls headbangers de leur lycée. Alors qu’ils essaient de lancer leur propre groupe, le seul candidat pour occuper le rôle de la basse se révèle être une fille qui joue du violoncelle. Le trio doit alors travailler ensemble s’il veut se donner une chance gagner la très convoitée Battle of the Bands.

Lors de sa sortie le 8 avril sur Netflix, Metal Lords ravira certainement les musiciens de heavy metal hardcore. Simplement dans la bande-annonce, des références à des groupes comme Celtic Frost, Manowar et Anthrax sont présentes. En même temps, avec l’implication de Tom Morello, passionné du genre, ce projet s’annonce sous les meilleurs auspices.

Metal Lords met en scène les acteurs Jaeden Martell, Isis Hainsworth, Adrian Greensmith, Sufe Bradshaw, Noah Urrea, Analesa Fisher, Michelle Fang, Phelan Davis, Brett Gelman et Joe Manganiello.

Découvrez la bande-annonce de Metal Lords ci-dessous :