Tom Misch et Yussef Dayes à nouveau réunis pour une collab 100% exotique

Tom Misch et Yussef Dayes. A 27 ans, le premier incarne la 'coolitude' absolue. Pote de Loyle Carner et fan inconditionnel de J Dilla, Tom Misch s’est d’abord révélé sur Soundcloud avant de fusionner jazz, rap et groove dans un premier album irrésistible qui l’a propulsé dans la capitale anglaise, il y a 5 ans déjà.

De deux ans seulement son aîné, Yussef Dayes, est sans doute le batteur anglais le plus singulier de sa génération. Indomptable, audacieux et expérimental, l’ancien élève de Billy Cobham a développé un vocabulaire atypique en intégrant dans son jeu les rythmes du grime britannique, de l’afrobeat, du funk et de la musique électronique. Repoussant les frontières des genres, Yussef Dayes réinvente le son de sa ville natale, depuis ses premières excursions au sein du duo mythique Kamaal Williams jusqu’à ses récentes performances live dans le désert de Joshua Tree.