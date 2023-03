Tom Leadon, cofondateur du premier groupe de Tom Petty, Mudcrutch, est décédé

La nouvelle a été confirmée sur Facebook par son frère Mark Leadon : "C’est avec une grande tristesse, mais un profond amour et une grande gratitude pour sa vie, que la famille de Tom Leadon (Thomas Joseph Leadon) de Nashville, Tennessee et Gainesville, Floride, annonce son décès le 22 mars 2023, paisiblement, de causes naturelles. Il avait 70 ans."

Tom Leadon avait formé The Epics en 1970 avec le jeune Tom Petty, qui a grandi à quelques rues de la famille Leadon. Ce groupe a évolué pour devenir Mudcrutch, qui a sorti un single, " Up in Mississippi Tonigh ", en 1971, avant le départ de Leadon. L’année suivante, le groupe signe avec Shelter Records de Leon Russell et change de nom pour devenir Tom Petty and the Heartbreakers.

Après avoir quitté Mudcrutch, Leadon a travaillé avec des groupes tels que les Eagles, les Beach Boys, Martha Reeves, Linda Ronstadt, James Jamerson et Big Mama Thornton. Il a coécrit la chanson " Hollywood Waltz " des Eagles en 1975 avec son frère aîné Bernie, et a été membre du groupe de country rock Silver, qui a connu un succès avec " Wham Bam Shang-A-Lang " en 1976, une chanson utilisée plus tard dans la bande originale des Gardiens de la Galaxie. Plus récemment, Leadon a également formé son propre groupe de pop-blues, The Bayjacks.

Lorsque Tom Petty a reformé Mudrutch en 2007, Tom Leadon était de retour dans la formation, jouant sur le premier album tant attendu du groupe, Mudcrutch, et sur la suite, Mudcrutch 2, en 2016. Leadon a également participé à la tournée promotionnelle qui a suivi chaque album, mais les activités ultérieures ont été interrompues par la mort de Petty en 2017.

"Tommy était l’ami le plus proche que j’ai jamais eu dans ma vie. C’était vraiment une personne merveilleuse et unique, en plus d’un artiste naturel et amusant", avait déclaré Leadon en 2018, lors d’une cérémonie visant à renommer le Northeast Par de Gainesville, en Tom Petty Park.

L’ancien Heartbreaker et fondateur de Mudcrutch, Mike Campbell, s’est exprimé sur les médias sociaux : "Tom Leadon était mon frère d’âme guitariste le plus proche, nous avons passé d’innombrables heures à jouer et à nous enseigner mutuellement des choses. Il n’y a jamais eu d’âme plus gentille sur terre. Son esprit et sa générosité me manqueront toujours. Dors en paix mon vieil ami".