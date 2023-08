Tom, Lark et le royaume du kitsch à Bruxelles : "Cette boutique, c'est un fuck doux-amer au manque de personnalité"

"Ce qu’on fait ici a beaucoup de personnalité, que ça plaise ou pas. Et on n’est pas là pour plaire à tout le monde", nous lance d’emblée Thomas. Avec son mari, Lark, ils ont ouvert une boutique d’un genre unique, en plein cœur des Marolles : Lundi Di est entièrement dédiée à la déco kitsch. Un concept à part, comme un pied-de-nez à la déco conventionnelle : "Cette boutique, c’est un fuck doux-amer au manque de personnalité. C’est une manière de réveiller les gens et de leur dire de se lâcher."

L’idée de cette boutique est née il y a deux ans. "On a commencé à réfléchir à comment survivre au post-Covid, au fait de ne plus pouvoir supporter un patron et au fait de ne plus vivre dans une décoration toute plate et toute molle." Car Lundi Di, c’est tout l’inverse de la banalité. On y trouve des objets chinés, de l’artisanat et même des créations des deux patrons, comme ces ‘bouquets de fucks’ à offrir pour un diner chiant, un divorce ou un licenciement ; le tout dans une ambiance très humoristique et colorée, inspirée notamment de origines sri lankaises de Lark.

Un univers qui a séduit la communauté queer, au point que la boutique s’est aussi lancée dans l’organisation d’évènements comme des soirées à thème. "C’est important pour nous de participer à la vie de la communauté et d’être un safe space où chacun peut être lui-même. Et le fait de voir cette communauté grandir nous fait nous dire qu’on a fait le bon choix : le kitsch", précise Lark. "Ici, il n’y a aucune discrimination quelle qu’elle soit" poursuit Tom. "Ça peut arriver que les gens un peu trop normés fassent des réflexions mais ces personnes-là sont invitées à réfléchir à leur vision du monde. Elle ne prime pas sur la nôtre et sur celle des personnes qui entourent la boutique. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut forcément être au 2e, 3e, 15e degré pour comprendre ce qu’il se passe ici. Soit les gens rentrent avec le sourire, soit ils ne rentrent pas."