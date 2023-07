Tom Holland victime d'attaques homophobes pour une scène dans "The Crowded Room"

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une vague de commentaires homophobes sur les réseaux sociaux. Le nom de "Tom Holland" est depuis en "Top Tendance" sur Twitter avec près de 200.000 mentions de son nom dans des tweets qui reprennent l’extrait entre critiques et parodies, comme l'explique Le Parisien.

"Je t’aimais bien Tom, pourquoi t’as fait ça", "Superhéros indigne", peut-on lire en faisant référence à son rôle en tant que Spider-Man ou encore "La vidéo de Tom Holland qui ne veut pas quitter mon esprit… pitié rendez-moi l’homme araignée", "Rends le costume de Spider-Man au plus vite" et "On a perdu notre Spider-Man". Ou encore des critiques sur les choix de ses rôles : "Quand tu fais des films destinés à la jeunesse tu peux pas faire tous les rôles juste après".

Plusieurs références sont faites aussi à sa compagne, l’actrice Zendaya : " Tom Holland faut rendre le costume de Spider-Man à Zendaya au plus vite" ou d’autres " Quand Zendaya verra cette scène…".