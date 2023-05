Tom Holland, sobre depuis 16 mois, évoque son nouveau rôle : "Je me rappelle m’être effondré"

Sobre depuis plus d’un an, Tom Holland met tout en œuvre pour protéger sa santé mentale. Mais incarner le rôle de Danny Sullivan dans la série à venir "The Crowded Room", a jeté une ombre au tableau.

Tom Holland n’a plus touché à une goutte d’alcool depuis maintenant 1 an et 4 mois. Et pour bien prendre soin de lui, l’acteur avait également décidé de prendre une pause des réseaux sociaux. Mais le rôle qu’il incarne dans la série qui sortira au début du mois de juin, "The Crowded Room", a ébranlé sa santé mentale qu’il protège dur comme fer.

C’est dans le cadre d’une interview accordée à Enternainment Weekly que Tom Holland a abordé très vite fait son rapport à l’alcool. Il a confié que pour jouer son nouveau rôle, il a dû s'entretenir avec des psychiatres car il ne pouvait s’empêcher de faire des liens entre son personnage et lui-même. "J’espère que les spectateurs de 'The Crowded Room' auront plus de respect et de sympathie pour les personnes souffrant de problèmes mentaux. J’espère qu’ils en apprendront beaucoup plus sur notre habilité à s’en sortir", a-t-il déclaré, selon Premiere.

Selon la même source, Holland a raconté à Variety un terrible épisode : "Je me rappelle m’être effondré en rentrant chez moi pendant le tournage, puis je me disais 'Je vais me raser la tête. J’ai besoin de me raser la tête parce que j’ai besoin de me débarrasser de ce personnage.' C’était quelque chose que je n’avais jamais ressenti auparavant."

Mais comme le précise 20 Minutes, le tournage n’étant pas terminé, Tom n’a pas pu se débarrasser des mèches de cheveux qui le liaient à Danny Sullivan.