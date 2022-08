Tom Holland quitte les réseaux sociaux pour se préserver

Tom Holland a parlé à cœur ouvert à ses followers sur la raison pour laquelle il quitte les réseaux sociaux : la santé mentale de l’acteur de Spider-Man est fragile.

Juste après Selah Sue qui a ému les internautes en se confiant sur sa dépression, c’est au tour de Tom Holland de s’exprimer sur sa santé mentale. Dans une vidéo publiée sur Instagram, l’acteur britannique explique la raison de son absence sur les réseaux sociaux : "J’ai pris une pause des réseaux sociaux, pour ma santé mentale, explique-t-il. Je trouve qu’Instagram et Twitter sont trop prenants, trop accablants, je me laisse submerger et je vrille quand je lis des choses sur moi en ligne. À la fin, ça affecte ma santé mentale, donc j’ai décidé de revenir en arrière et de supprimer les applications. "

Il en a également profité pour parler de Stem4, une association qui sensibilise les adolescents sur le sujet de la santé mentale, tout en précisant qu’il n’y a aucune honte à demander de l’aide "même si c’est plus facile à dire qu’à faire".