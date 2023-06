Tom Holland : 6 infos insolites sur l’acteur

Après son rôle dans In the Heart of the Sea, la carrière de Tom Holland a bien failli prendre fin de façon précoce. En effet, on ne lui a plus proposé de rôles immédiatement. Sa mère lui a donc demandé de retourner sur les bancs de l’école pour apprendre le métier de charpentier. Et c’est durant ce cursus scolaire qu’on l’a appelé pour passer l’audition pour le rôle de Spiderman.