Tom Heindrichs, le demi-frère de Thierry Neuville, veut se faire un nom dans le monde du rallye

Après Bruno Thiry et Thierry Neuville, un autre pilote de rallye, originaire de Saint-Vith, dans les Cantons de l’Est, semble promis un bel avenir. A 19 ans, à peine, Tom Heindrichs, qui participe ce week-end à l’East Belgian Rally, a déjà pu montrer ses aptitudes derrière un volant. Le jeune pilote germanophone a été bercé dès son plus jeune âge par les bruits de moteurs. Il faut dire que le demi-frère de Tom n’est autre que Thierry Neuville, cinq fois vice-champion du monde WRC. Un exemple à suivre pour le Saint-Vithois qui rêve lui aussi de devenir pilote professionnel.

La première chose qui frappe quand on rencontre Tom Heindrichs, c’est la ressemblance avec Thierry Neuville. Ressemblance physique mais aussi dans la gestuelle, la voix et la manière de s’exprimer. " Vous n’êtes pas le premier à me faire cette remarque. On me le dit tout le temps " répond Tom Heindrichs quand on évoque les similitudes avec son grand frère. Calme, souriant et à l’écoute, le jeune pilote a pris le temps de répondre à nos questions avant l’East Belgian. Un rallye qui lui tient à cœur et dont le parcours est tracé dans le sud de la Communauté Germanophone. Un parcours qui n’a aucun secret pour lui. " C’est particulier pour moi car le rallye passe pratiquement devant chez moi. Je connais forcément très bien la région et j’apprécie ce parcours. Et puis, c’est ici que l’aventure a commencé il y a un an puisque c’était le premier rallye auquel je participais en tant que pilote avec une Renault Clio Rally5 ".

Tom Heindrichs a ensuite remis le couvert au Spa Rally avec la Clio où il a fait sensation. Pour son deuxième rallye, le pilote germanophone a remporté la classe RC5 et terminé 17e au général. " On peut dire que ce rallye à Spa a été un déclic pour moi et mon copilote, Jonas Schmitz. A partir de là, tout s’est enchaîné puisque nous avons eu l’occasion de pouvoir rouler cette saison dans le cadre de la coupe Stellantis au volant d’une Opel Corsa Rally4 ". Une saison d’apprentissage pour Tom qui vise surtout à emmagasiner de l’expérience : " Je suis actuellement troisième derrière l’Autrichien Julian Wagner et l’Allemand Marijan Griebel, des concurrents qui roulent depuis plusieurs années. Terminer derrière ces deux pilotes qui roulent depuis des années serait déjà un formidable résultat. L’an prochain, je devrais à nouveau participer à cette compétition et j’espère pouvoir me mêler à la lutte pour le titre ".

Le titre en Rallycross

En attendant de décrocher un trophée en rallye, Tom Heindrichs pourrait déjà s’adjuger un titre cette année en rallycross. Après avoir terminé deuxième la saison dernière, le Saint-Vithois est bien parti pour décrocher le titre national : " Nous sommes en effet en tête du championnat mais je ne suis pas le seul à briguer le titre. C’est une compétition très disputée mais avec notre régularité, je pense avoir les cartes en main pour être sacré champion de Belgique. Ce serait magnifique à 19 ans de remporter ce titre, même si le rallye reste la priorité à mes yeux ".

Mon frère, ce héros

La carrière de Tom Heindrichs démarre donc de la meilleure des manières. Après avoir commencé le karting à l’âge de 8 ans, il a découvert le rallycross à 15 ans et puis, le rallye est venu naturellement à lui. Une passion qu’il cultive depuis sa plus tendre enfance : " Je dois bien avouer que c’est grâce à mon frère, Thierry, que je fais du rallye. Je le suis depuis que je suis tout petit. J’allais le voir chaque année au rallye d’Allemagne, près de chez nous. Je suis vraiment admiratif de sa carrière. Il est parti de rien et est devenu pilote officiel chez Hyundai. C’est vraiment un exemple à suivre. Je ne rate aucun de ses rallyes. Je regarde même toutes les spéciales ainsi que les vidéos Onboard et j’analyse aussi la manière dont il communique avec son copilote ". Tom a également l’avantage de pouvoir bénéficier des précieux conseils de son demi-frère : " C’est une grande chance en effet même si avec le calendrier WRC, il est forcément très occupé. En plus, il vit à Monaco mais cela ne l’empêche pas de me suivre. Il me pose souvent des questions et m’aide beaucoup. Au Sezoens Rally à Bocholt, il était présent et il m’a aidé à changer certaines choses et à adapter mon pilotage. Cela a permis de m’améliorer ".

Tom est donc déterminé à réussir dans les sports moteurs. " Comme Thierry, je ne lâche jamais rien. Je me souviens que lors d’un rallye au Luxembourg, nous avons roulé une spéciale avec le capot ouvert. On a perdu une quarantaine de secondes dans l’aventure mais au lieu de baisser les bras, j’ai tout donné et attaqué sans relâche pour finalement remporter ce rallye ".

Arriver à se faire un nom

Très lucide, Tom Heindrichs est bien conscient que le chemin sera long et parsemé d’embûches avant de devenir pilote professionnel mais vu son talent et sa détermination, il semble paré pour marcher sur les traces de son célèbre frangin." Ce serait magnifique de pouvoir rouler en championnat du monde mais je suis réaliste et je sais que les chances sont minces pour y arriver. Il faudrait pour cela un sacré concours de circonstances mais il faut rêver dans la vie et se dire qu’il n’y a rien d’impossible. On l'a bien vu avec Thierry. Mais avant de penser à une carrière internationale, je dois rester réaliste et franchir les étapes step by step, à commencer par les manches du championnat de Belgique avec la Coupe Stellantis ". Tom sait aussi qu’il sera tôt ou tard comparé à un certain Thierry Neuville. " J’ai vite compris que la comparaison était inévitable. Au début, je trouvais ça frustrant et plutôt gênant mais c’est quelque chose que j’ai à présent accepté. Avoir un frère célèbre comme Thierry attire forcément les regards et suscite aussi de l’intérêt. Ce n’est pas pour cela que toutes les portes vont s’ouvrir et qu’on va me dérouler le tapis rouge. A moi de prouver ma valeur et démontrer que j’ai du talent. Je veux me faire un nom dans le milieu du sport automobile. Je suis Tom Heindrichs, un pilote de rallye et pas uniquement le frère de Thierry Neuville ".