Tom Hanks s'incruste sur une photo de mariage et surprend complètement la mariée

"Je me suis figée en le voyant, je ne savais pas quoi faire. Il m'a parlé dans l'oreille en me disant que j'étais magnifique et qu'il était très heureux pour moi" a-t-elle expliqué à la chaîne télé KCRA.

Même la photographe du mariage, Rachel Rowland, hallucinait de cette rencontre : "On a tous paniqué. Les demoiselles d’honneur sont sorties de la limousine et il a pris la pose pour des photos et a félicité tout le monde. Et puis, aussi vite qu’il est arrivé, il est reparti. C’était juste si doux et amusant !" Rita Wilson, l'épouse de Tom Hanks, était également présente pour prendre la pose avec le groupe.

On peut aisément l'affirmer, Grace a vécu le plus beau jour de sa vie. Qui peut rêver d'un meilleur souvenir sur ses photos de mariage ?

Ce n'est pas la première fois que l'acteur connu pour ses rôles dans Da Vinci Code, Forrest Gump, ou La ligne verte s'incruste à un mariage. Il avait déjà fait le coup en octobre 2021 sur la plage de Santa Monica.