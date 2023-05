Tom Hanks s’est-il emporté contre un employé à Cannes ? Sa femme explique ce qui s’est réellement passé

Cannes, son tapis rouge, ses sourires étincelants et… ses prises de bec ? C’est ce qu’on pensait suite aux photos prises mardi 23 mai montrant Tom Hanks le doigt levé et l’air très énervé face à un employé du festival. Une scène où sa femme, Rita Wilson, semblait elle aussi plutôt tendue. Celle-ci a tenu à rectifier les choses dans une story Instagram où elle dément toute altercation et explique qu’il s’agissait plutôt d’un échange rendu difficile par l’atmosphère bruyante : "Voici ce qu’il s’est passé : "Je ne vous entends pas. Les gens crient. Qu’est-ce que vous avez dit ? Où sommes-nous censés aller ?” Une simple discussion pour savoir où se diriger en somme. Rita Wilson poursuit, à la fois amusée et cynique : "Mais cela ne vend pas d’histoires ! Bien essayé !" Et elle conclut, rassurante : "Nous avons passé un super moment ! Allez voir Asteroid City !"

Tom Hanks et son épouse (depuis 35 ans !) étaient en effet là pour assister à la projection d’Asteroid City, le dernier film de Wes Anderson, au casting de choc. Tom Hanks, Scarlett Johansson, Adrien Brody ou encore Matt Dillon ont donné à la croisette des airs d’Hollywood.