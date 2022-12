Tom Hanks lance son café pour soutenir les vétérans américains.

On connaissait le café sourcé éthiquement pour garantir des conditions de travail et de rémunération justes à des producteurs de plantations situées en Colombie, en Ethiopie ou au Pérou. On connaissait les initiatives pour rendre le kawa plus durable en évitant les pesticides sur les exploitations et en utilisant des déchets de grains de café comme engrais.

Le café est aussi social quand les recettes de sa vente servent à soutenir une cause.

La dernière démarche en ce sens a de quoi surprendre puisqu’elle est soutenue par l’un des acteurs les plus célèbres de la planète. Tom Hanks vient de lancer sa marque afin de reverser les bénéfices à des associations américaines venant en aide à des anciens combattants ainsi qu’à leurs familles. Ces organisations s’appellent Bob Woodruff Foundation, Headstrong, Hire Heroes USA et Student Veterans of America.