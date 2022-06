Tom Dumoulin raccrochera définitivement en fin de saison : "Mon corps est fatigué"

Mais à 31 ans, Tom Dumoulin n’a plus l’énergie, ni l’envie de continuer son sport : "Mon corps est fatigué. Dès que la charge à l’entraînement ou en compétition augmente, je souffre de fatigue, de douleurs et de blessures. Je pourrais continuer et je pense que je pourrais peut-être à terme récupérer mon plein potentiel sur le vélo, mais sans garantie de succès. J’ai choisi de ne pas prendre cette voie".

C’est le cœur léger et l’esprit serein que Tom Dumoulin entame le dernier chapitre de sa carrière de coureur pro : " L’équipe et moi allons maintenant faire un programme ensemble pour en faire des derniers mois très agréables, amusants et, espérons-le, très réussis. J’attends avec impatience les Championnats du monde en Australie, où j’espère pouvoir faire une dernière fois dans le contre-la-montre. Ce que je vais faire après ma carrière, je ne le sais pas encore, et je ne veux pas vraiment le savoir encore. Mais je suis aujourd’hui heureux. Et très fier de la carrière que j’ai réalisée".