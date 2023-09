Tom Dumoulin ennuyé par son ancienne équipe Jumbo-Visma : "une Vuelta terne et bizarre"

L’ancien vainqueur du Giro (2017) a été interrogé sur la recette miracle qui permet à Jumbo-Visma d’archi-dominer le peloton. "Ils ont une vision et un objectif. Ils travaillent de manière très structurée, plus que d’autres équipes. Ils élaborent un plan et s’y tiennent vraiment. Lorsqu’ils envoient leurs leaders à la Vuelta, ils planifient des semaines et des mois à l’avance pour s’assurer de leur forme. Ils examinent alors tous les aspects : l’entraînement, l’alimentation, le matériel, les soins. Dans d’autres équipes, il y a plus de hasards. C’est du professionnalisme, oui." La qualité de la préparation, un point sur lequel l’environnement Jumbo-Visma appuie systématiquement pour se différencier de la concurrence.

Le Néerlandais préface la saison prochaine en avançant que d'autres équipes vont tenter de combler le retard. "Mais l'année prochaine, Jumbo-Visma gagnera probablement encore 1 ou 2 grandes courses. Ils ont une telle avance et on ne revient pas à zéro en une seule fois."