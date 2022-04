Tom Devriendt, le Belge surprenant 4e de Paris-Roubaix, au terme de la course d’une vie : "F***, je suis cassé"

La semaine dernière, Philippe Gilbert confiait, dans les colonnes du Soir, que s’il y avait bien une course qui était propice à l’éclosion de coureurs "anonymes", c’était Paris-Roubaix.

Des propos, contestés par certains, mais qui ont été confirmés ce dimanche après-midi par un homme, Tom Devriendt. Lui, improbable 4e de Paris-Roubaix, que peu de gens n’attendaient à pareille fête. Probablement pas même lui. Récit d’une course héroïque ponctuée… à quelques centimètres du podium.

C’est à 109 kilomètres précisément qu’on entend parler pour la 1e fois de ce Tom Devriendt. Un coureur de 30 ans, qui a quasiment fait toutes ses classes professionnelles sous le maillot de Wanty, mais dont les résultats (à ce niveau) sont plutôt maigrichons. Solidement installé sur son vélo, dégageant une étonnante impression de facilité, le Belge prend la poudre d’escampettes et rejoint un quatuor pour former la 1e vraie échappée du jour. A ses côtés, des pointures comme Matej Mohoric ou Casper Pedersen. "Pendant tout le début de la course, j’essayais constamment d’être à l’avant" avoue d’ailleurs le coureur au micro de Jérôme Helguers après l’arrivée.

Un comportement offensif qui paie. Profitant du coup de moins bien de certains partenaires d’infortunes (Pichon, Pedersen) et de la malchance d’autres (Ballerini, Mohoric), il se retrouve même momentanément seul en tête de course. Encouragé par la foule, il avale les kilomètres, se demandant peut-être comment il en est arrivé là : ""C’est complètement fou, cette atmosphère. On se sent comme dans un tunnel, tout le monde crie votre nom. Donc vous donnez tout même si vous n’en pouvez plus. C’est dingue" explique-t-il avec le recul.