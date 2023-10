Tom Darmon (Ici tout commence) affirme n’avoir reçu aucune aide de son grand-père, Gérard Darmon

Au cours de la conversation, Tom Darmon explique d’ailleurs ne pas être très proche de son grand-père. "Tout le monde est séparé dans ma famille. Mes grands-parents sont séparés, je les ai jamais connus ensemble. Mes parents non plus. Je m’entends bien avec mes parents, mais mes grand-parents, c’est compliqué", rapporte-t-il ainsi, avant de poursuivre : "Personne n’est très famille. Mon grand-père n’est pas hyper famille, ma grand-mère n’est pas hyper famille, ma mère non plus. On est un peu tous dans notre coin. Noël, on le fait à quatre. Il n’y a jamais eu ce truc de retrouvailles familiales."