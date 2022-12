Tom Cruise remercie ses fans en réalisant une cascade démente

En plein tournage du 8e volet de "Mission Impossible" en Afrique du Sud, Tom Cruise a souhaité remercier ses fans d’une manière originale.

"Je ne voulais pas finir l’année sans tous vous remercier de venir au cinéma. Et merci de soutenir ‘Top Gun : Maverick’ !", s’écrie Tom Cruise alors qu’il vient de se jeter d’un avion. "Comme toujours, merci de nous autoriser à vous divertir. C’est l’honneur de toute une vie…", poursuit-il.

Même s’il a l’air d’être posé dans un hamac, l’acteur est bien à plusieurs mètres d’altitude. Et après avoir remercié ses fans et leur avoir souhaité de bonnes vacances, il reprend le cours de sa cascade dans le plus grand des calmes.

La première partie de "Mission Impossible : Dead Reckoning" sortira le 12 juillet 2023 et la seconde, le 26 juin 2024.