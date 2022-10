Tom Cruise pourrait être le premier civil à faire une sortie dans l’espace pour un film

En 2020, la Nasa se réjouissait d’annoncer que l’acteur américain Tom Cruise, devrait tourner un film dans l’espace, à bord de la Station spatiale internationale. Le projet a été laissé en suspens à cause de la crise sanitaire que l’on connaît. Aujourd’hui, les discussions ont pu reprendre concernant ce film avec de nouveaux éléments dévoilés par Donna Langley, la présidente d’Universal Pictures : "Nous avons un grand projet en développement avec Tom [Cruise], dans lequel on le verrait marcher dans l’espace. Il prendrait une fusée pour s’envoler vers une station spatiale et il serait, avec un peu de chance, le premier civil à marcher à l’extérieur d’une station spatiale."

C’est pour la BBC qu’elle dévoile que l’on verrait Tom Cruise monter à bord d’une fusée vers la Station spatiale internationale (ISS), où son personnage devra se lancer dans une sortie dans l’espace époustouflante pour sauver la planète.

Le film devrait coûter 200 millions de dollars selon Allociné avec un décollage prévu plutôt pour 2024.