Tom Cruise : la star, sa vie privée et son rôle dans l’Église de Scientologie.

Tom Cruise et ses aventures amoureuses, ont fait qu’il s’est de plus en plus rapproché de la secte. D’après certaines sources, il est devenu le numéro deux du mouvement. Il finit même par s’installer en Floride, à deux pas de la maison mère. Est-ce une pure coïncidence ?

On lui reproche ses apparitions controversées pour défendre les principes de l’Église de Scientologie. Serait-ce la raison pour laquelle il n’aurait jamais reçu d'Oscar, après avoir été maintes fois nommé ? Ici aussi, est-ce dû uniquement au hasard ?

Malgré toutes ces interrogations, le comédien proche des 60 ans, poursuit d’une part son parcours pour le plus grand bonheur de ses fans. Et d’autre part, il continue à préserver au maximum sa vie privée, au plus grand désarroi des tabloïds à sensation.

Une fois encore, grâce à cette série documentaire, on découvre qu’Hollywood est composée entre autres de stars ou de producteurs, qui ont bien des choses à cacher. La vérité n’est jamais loin et parfois certains scandales éclatent au grand jour.