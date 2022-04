Tom Cruise jouera dans un spectacle historique pour le jubilé de la reine Elizabeth II

La star du grand écran de 59 ans sera l'une des attractions du spectacle Un galop à travers l'Histoire, donné pour le jubilé de la reine Elizabeth II à Windsor.

70 ans de règne ça se fête. Les festivités promettent d'ailleurs d'être somptueuses. Buckingham Palace a mis les petits plats dans les grands pour célébrer le jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Au programme notamment, un spectacle historique dans le parc du château de Windsor, mettant à l'honneur la monarque britannique. Tom Cruise sera l'un des principaux acteurs de ce show unique, aux côtés d'autres stars du 7e art comme Helen Mirren, qui a déjà joué Elizabeth I à l'écran, ou encore Damian Lewis. Il réunira plus de 1300 figurants et 500 chevaux. Le rôle campé par la vedette de Mission Impossible n'a cependant pas encore été dévoilé. Mais on imagine déjà bien l'une ou l'autre cascade équestre de la part de l'acteur américain de 59 ans.

Ce spectacle équestre, musical et militaire portera le nom de A Gallop Through History (Un galop à travers l'Histoire), durera 90 minutes et sera joué du 12 au 15 mai. Il devrait couvrir les moments les plus importants de la monarchie britannique, du règne d'Elizabeth I à Elizabeth II.

Tom Cruise sera également présent en mai à l'ouverture du 75e Festival de Cannes pour l'avant-première de la suite de Top Gun.