Tom Cruise intéressé par Shakira ? Les fans de la chanteuse ne sont pas contents

Depuis son divorce avec Gerard Piqué, Shakira pourrait littéralement faire l’objet d’une chronique. À chaque jour, son chapitre ! Et celui qui vient de commencer accueillerait un certain Tom Cruise.

Lors du Grand Prix de Formule 1 à Miami, Shakira et Tom Cruise ont été photographiés. Si les photos faisaient déjà jaser, les révélations de Page Six ont mis les fans de la chanteuse colombienne en colère. En effet, iHeart rapporte que le mardi 9 mai, une source a déclaré à Page Six qu’il y aurait "de l’alchimie" entre l’interprète de "Hips don’t lie" et l’acteur américain. "Shakira a besoin d’un oreiller moelleux sur lequel se reposer et ça pourrait être Tom qui a l’avantage d’être un beau mec talentueux.", a confié la source. On peut également lire sur Paris Match que Cruise aurait même envoyé des fleurs à Shakira et que "Les deux ont notamment été vus en train de discuter dans une suite privée."

On pourrait penser que les fans de Shakira sont contents d’apprendre que, malgré la médiatisation du divorce de leur idole, elle ait peut-être retrouvé l’amour… Mais que nenni ! "Reste loin d’elle", pouvons-nous lire sur Twitter. Selon Paris Match, le média américain TMZ avance même que "Stay away from her" (Reste loin d’elle) est en tendance sur le réseau de l’oiseau bleu.

Si les fans contestent, c’est, toujours selon TMZ, parce que Tom Cruise est membre de l’Église de la Scientologie, considérée par beaucoup comme une secte. L’année dernière, l’actrice Leah Remini partageait un message de mise en garde sur Twitter : "Tom Cruise sait exactement ce qui se passe dans la Scientologie. Ne laissez pas le charme de la star de cinéma vous tromper."