Tom Cruise, celui qui règne sur Hollywood, se dévoile corps et âme

Devenu une icône mondiale grâce à Top Gun, Tom Cruise règne sur Hollywood depuis quarante ans. Son sourire - un trompe-l'œil - cache un acteur intense, choisi par les plus grands, de Kubrick à Scorsese. Avec des rôles habités, troublants reflets des tourments de cet homme, scientologue inquiétant, qui court avec rage vers son destin de star sombre et solitaire. Sa vie tourmentée, sa foi scientologue, son goût du secret et du contrôle auraient dû le perdre, et pourtant il règne toujours sur Hollywood. Quel pacte faustien a-t-il signé ?

