«Tom Cruise avait un terrible tempérament. Il était capable de s’énerver en un claquement de doigts»

Son ancienne manager Eileen Berlin a fait quelques déclarations sur Tom Cruise dans une interview accordée au Daily Mail. A l’époque, l’acteur avait fait une liste d’une dizaine de conditions pour l’équipe de tournage. " Je me rappelle encore comment Tommy m’a fait les taper. " poursuit Eileen Berlin, " Il était très égocentrique. Tout tournait autour de lui".

Dans cette liste on retrouve un salaire de 75 000 dollars en Pay or Play, son nom mis en avant dans le générique " sur un carton différent - à hauteur d’au moins 75% du titre.", un hôtel de luxe, des voyages en avion en première classe mais aussi " Si une photo ou un dessin sont utilisés de qui que ce soit dans le film, il doit en être de même pour Tommy, et en plus grand. ". Très gourmand, le jeune homme de 20 ans était déjà déterminé à réussir dans ce milieu tout en imposant ses conditions.

Son ancienne protectrice (Eileen Berlin), qui l’a même accueilli chez elle quand il était sans le sou à ses débuts, ajoute qu’il " avait un terrible tempérament. Il était lunatique et était capable de s’énerver en un claquement de doigts. "