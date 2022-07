Tom Cruise au top pour ses 60 ans

Pete Mitchell alias Maverick visait haut. Mais son interprète, Tom Cruise, lui, il vise encore plus haut et pourrait s’exclamer : "À moi l’ivresse, l’ivresse des succès !" Car des succès, Thomas Cruise Mapother IV (on comprend mieux pourquoi il a décidé de faire plus court), né le 3 juillet 1962 (happy you Tom), il y a 60 ans jour pour jour, il en a connu. Que ce soit avec la suite de "Top Gun", à savoir "Top Gun : Maverick" (soit le premier long-métrage de sa filmographie à dépasser 1 milliard de recettes), mais aussi avec ses premiers films comme "Outsiders" de Francis Ford Coppola en 1983 (avec d’autres petits jeunes débutants comme Matt Dillon, Emilio Estevez, Ralph 'Karaté Kid' Macchio, Patrick Swayze et Rob Lowe), comme "Risky business", comme "Legend" de Ridley Scott (le frère de Tony) en 1985. Tom représente à merveille cette jeunesse et la fougue des années 80.