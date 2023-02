Tom Cruise a "sauvé le cul d’Hollywood" selon Spielberg (qui ne regrette pas d'avoir dit non à Harry Potter)

Ce lundi avait lieu le déjeuner des Oscars en prélude à la cérémonie qui se déroulera le 12 mars. Et la présence inattendue de Tom Cruise a surpris et enchanté les 200 invités, à commencer par Steven Spielberg. La vidéo de l’échange entre l’acteur et le réalisateur est devenue virale car il ne s’est pas contenté de le féliciter pour son retour dans Top Gun : Maverick, il lui a carrément lâché : "Tu as sauvé le cul d’Hollywood !"!

"Tu as sauvé la distribution en salles. Sérieusement. Et il se pourrait que Maverick ait sauvé l’industrie du cinéma tout entière" a ajouté le papa de E.T. . Il faut dire que dans ce contexte de post-pandémie, le film a rapporté près d’un milliard et demi de dollars, se classant 2e meilleure sortie de 2022 juste après Avatar.

Tom Cruise ne fait pas pour autant partie des cinq nominations de Top Gun : Maverick aux Oscars. Steven Spielberg est lui en lice pour le meilleur réalisateur pour The Fabelmans et pour le meilleur film, après avoir remporté 2 Golden Globes.