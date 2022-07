Tom Cruise a fêté ses 60 ans dignement

Vendredi dernier, Tom Cruise a célébré son 60e anniversaire en grande pompe au concert d’Adèle, au festival Hyde Park.

D’après le tabloïd anglais Sun, plusieurs témoins ont vu la star s’amuser et profiter : " Tom avait l’air de s’éclater, il était vraiment à fond dans la danse et semblait connaître toutes les paroles pour chanter en même temps. " Une fois le concert terminé, Tom Cruise a soufflé ses bougies après l’arrivée d’un " sponge cake " rempli de fraises. L’acteur n’a pas cessé de remercier le personnel et il a ensuite expliqué que c’était bien que tout le monde puisse à nouveau se réunir pour des évènements de ce genre, après la période du Covid. Toujours d’après le Sun, Il a mis en évidence Adèle, qu’il trouve phénoménale et dont il a apprécié la prestation sur scène.

Durant le concert d’Adèle, plusieurs VIP ont été aperçus. Citons l’ex-mari de la chanteuse Simon Konecki, son actuel petit ami Rich Paul, l’actrice Cameron Diaz et son mari Benji Maden, le présentateur James Corden, l’acteur Luke Evans, ainsi que l’ancien membre des One Direction, Niall Horan, également présent dans la foule.

Vous pouvez d’ailleurs retrouver le documentaire "Tom Cruise, Corps et âme" et le concert événement "One night with Adele" sur Auvio.