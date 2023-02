Tom Boonen : "Le moment est venu pour Wout van Aert de remporter le Tour des Flandres"

Wout van Aert est un coureur exceptionnel, capable de briller sur tous les terrains. En début de saison, le Belge a annoncé ses principaux objectifs du printemps : "Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix". Deux Monuments qu’il n’a jamais remportés et qui lui tiennent particulièrement à cœur. Cette année sera-t-elle la bonne ? Tom Boonen, quadruple vainqueur de l’Enfer du Nord et double lauréat du Ronde, a évoqué le cas van Aert pour nos confrères du Het Nieuwsblad.

"Wout aura 29 ans. Le moment est venu pour lui de remporter le Tour des Flandres, surtout après l’hiver qu’il a vécu. Le niveau qu’il a atteint est inédit. Mais pour parler franchement, il peut gagner vingt courses de cyclocross, tout le monde s’en fiche. Il doit gagner des classiques. Moi-même, je détestais que ma saison soit réduite à ça, mais il est tellement bon que seuls les classiques ajoutent vraiment quelque chose. Vous pouvez gagner quinze courses en un an, s’il n’y a pas de classique, ce n’est pas suffisant".