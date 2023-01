Tom Boonen grand fan d’Arnaud De Lie : "Un beau mélange de Philippe Gilbert et de moi"

Tom Boonen n’a pas attendu le succès d’Arnaud De Lie à la Communauté de Valence dimanche pour dire tout le bien qu’il pensait de la jeune pépite de l’équipe Lotto – Dstny. Le week-end dernier lors du salon Velofollies, Tornado Tom n’a pas tari d’éloges à propos d’un coureur auquel il promet un très bel avenir.

"Je m’attends à énormément de bonnes choses de sa part. Parmi les jeunes coureurs, c’est celui qui a gagné mon coeur", a déclaré le quadruple vainqueur de Paris-Roubaix lors d’une longue interview accordée à nos confrères de Sporza.

"Je pense que c’est le coureur duquel on peut attendre le plus. Celui dont on n’a pas encore vu le plein potentiel", souligne Boonen, optimiste quant aux aptitudes 'tout-terrain' de De Lie.

"Je le vois un peu comme un mélange de moi et de Philippe Gilbert. Et par là je veux dire, tout ce qu’il y a de mieux de mes caractéristiques et ce qu’il y a de mieux de celles de Philippe."

Également séduit par le caractère "chill" de De Lie, "un des rares de sa génération" de ce point de vue là, Boonen s’attend à le voir faire de grandes choses "déjà cette saison".