Tom Boonen : "Arnaud De Lie me plaît vraiment"

Cette souffrance, ces sacrifices quotidiens, Tom Boonen connaît. Aujourd’hui "retraité", il assouvit son besoin de compétition à travers son autre passion, le sport automobile, même s’il avoue toujours rouler à vélo.

"Coureur professionnel ce n’est pas facile. C’est tous les jours rouler à vélo, bien se reposer, bien manger, bien dormir. Tous les jours la même chose ! Le sport auto, c’est plus relax pour ça. Aussi avec la famille et les amis ! Lorsque tu pars sur une course vélo, c’est pour une semaine ou 10 jours. En sport automobile, les courses sont plus courtes. La famille vient. Ils regardent le départ. Après la course, on se retrouve. C’est différent du vélo !"

"Je roule toujours à vélo. Une fois par semaine entre 80 et 100 km/h. La moyenne varie selon la météo. Elle oscille entre 30 et 32 km/h. Je roule seul ou alors parfois avec mon frère ou des amis. Il y a quelques années, j’ai pensé revenir à la compétition. J’y ai réfléchi. J’étais en meilleure forme qu’aujourd’hui. J’allais avoir 40 ans. Essayer pour voir mais il y a eu le Corona et ça ne s’est pas concrétisé. Toutes les équipes avaient peur, les sponsors étaient frileux. Ce n’était plus le moment de m’intégrer pour réaliser ma petite expérience. J’aurais encore pu faire de bons résultats, mais pas au même niveau qu’il y a 10 ans ! Je pense qu’avec l’expérience et 2-3 ans sans les courses vélo, et donc une remise à zéro complète, c’était intéressant de voir ce qui se serait passé ! Je courais, je faisais encore de la gymnastique, du vélo, du sport automobile, donc mentalement j’étais complètement rechargé ! Donc j’aurais bien voulu tenter un retour, mais ça ne s’est pas fait."