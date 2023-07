Tom Boon sort du silence après sa non-sélection pour l’Euro : "On ne m’avait rien laissé sous-entendre"

Une non-sélection pour un grand rendez-vous qui survient à un moment assez paradoxal puisque Tom Boon, vainqueur de deux Sticks d’Or en Pro League ces deux dernières saisons, n’a jamais semblé aussi fort et aussi serein sur le terrain : "Cela faisait deux ans que j’étais en bonne forme. Là, je me suis fait un peu mal à la main, raison pour laquelle j’ai raté les quatre premiers matches. J’étais censé jouer les quatre derniers, mais il m’a dit que j’allais sans doute être sélectionné pour l’Euro, donc qu’il allait donner du temps de jeu aux plus jeunes, vu que, moi, il me connaissait. Je n’ai pas eu de moment où j’ai pu me reprouver. Avec ma blessure, je n’ai pas eu de moment pour m’entraîner, vu que l’équipe était occupée avec les matches. Je lui ai expliqué que j’avais raté 5 semaines et que c’était normal de ne pas avoir mon top niveau dans mes 2 matches de Pro League. Pendant les vacances, j’ai fait un travail physique. C’est quelque chose qu’il me reprochait par moments, mes qualités physiques, donc j’ai travaillé dur pour revenir en forme, chose qui a été appréciée par certains joueurs. J’avais aussi l’impression d’être bien physiquement."

Forcément, après une telle nouvelle, on rumine dans son coin. Comment se sent-on ? Trahi ? Est-ce le bon mot ? "Trahi, c’est peut-être un peu fort. C’est plus un manque de reconnaissance, reconnaissance du temps investi. C’est aussi un manque de communication, je ne savais pas ce qu’il voulait de moi pour être sélectionné et atteindre un niveau différent."

Reste désormais une (grosse) inconnue : cette non-sélection scelle-t-elle le sort de Tom Boon en équipe nationale, à un an des Jeux Olympiques ? "C’est encore très frais pour moi. Je dois prendre le temps d’accepter la nouvelle, peser le pour et le contre. Je dois discuter avec des gens que je considère, des gens de la Fédération. J’ai déjà eu pas mal de messages, de membres de la Fédé, de membres du staff et même de Michel van den Heuvel, qui me demandaient de ne pas arrêter, en me disant qu’ils comptaient sur moi et que c’était un processus pour rendre le groupe meilleur pour les J.O. C’est une nouvelle récente pour voir de quoi sera fait mon futur. Si je pense à un arrêt définitif ? Disons que rien n’est exclu. Mais peut-être que dans trois semaines, je me demanderais comment j’ai pu penser ça. C’est une nouvelle fraîche, il faut la digérer avant de prendre les bonnes décisions."