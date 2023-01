Tom Boon satisfait après le choc face à l'Allemagne en Coupe du monde: "Le partage est logique"

Auteur d’un partage logique face aux Allemands (2-2), notre équipe nationale a soufflé le chaud et le moins chaud durant cette rencontre, véritable choc de la deuxième journée de la phase de poule. " C’est une rencontre où l’on a eu le contrôle assez souvent. Mais les Allemands ont aussi eu leurs moments forts et ont su en profiter au point de mener dans cette rencontre ", explique l’attaquant Tom Boon. " Mais notre expérience a fait la différence. On est resté calme parce que l’on sentait qu’on allait égaliser. Et je trouve ce partage assez logique ".

En effet, si les Belges ont dominé et mené lors du premier quart, les échanges se sont ensuite largement équilibrés. " L’Allemagne, cela reste une grande équipe. Ce n’est pas évident de garder le même niveau durant 60 minutes et il est normal de subir durant un match. Les Allemands ont su en profiter et se montrer très efficaces ".

Avec ce partage, les Red Lions restent en tête de leur groupe grâce à un meilleur goal-average que les Allemands avant la dernière rencontre de groupe face au Japon (12h30 heure belge, en direct sur VOOSport). " Je pense que les Japonais sont un peu en dessous des Coréens (NDLR : Victoire 5-0 au premier match). Nous avons deux goals de plus que les Allemands au goal-average. Mais ils joueront après nous face à la Corée du Sud. Ils connaitront donc le score à atteindre pour nous dépasser. A nous de battre largement le Japon afin de rendre leur tâche impossible "

Une première place qui permettrait à Tom Boon et ses équipiers de se qualifier directement pour les quarts de finale, sans passer par les Cross-Over (sorte de 8ème de finale entre les 2ème et 3ème de groupe).