Tom Boon après la qualif pour les quarts : "On s'est aidé les uns les autres, on s'est rendu la tâche facile"

Tom Boon a été désigné Homme du match par la FIH après avoir marqué, selon la fédération internationale de hockey, un quintuplé face au Japon, vendredi à Rourkela.

L'attaquant belge, qui a déclaré que l'un de ses buts devait être attribué à Sébastien Dockier, s'est dit content de la partition rendue par les Red Lions. L'attaquant du Léopold, qui survole le championnat de Belgique, n'avait pas encore marqué en Inde.

"On avait dit au briefing qu'il ne faudrait pas forcer absolument. On voulait contrôler le premier quart, on savait que ça allait ensuite tomber. On aurait pu en mettre plus, mais c'est un bon match dans l'ensemble", a-t-il introduit.

"J'ai mis beaucoup de buts, c'est vrai. J'avais le même genre d'occasions durant les premiers matches, mais je n'arrivais pas à conclure. C'est mon nom sur la feuille des scores, mais ce sera celui d'un autre lors du prochain match. On s'est rendu la tâche facile, on s'est aidé les uns les autres. Avec le temps de récupération qu'on aura en plus, j'espère que ça permettra à ceux qui ont des petits pépins physiques de revenir à temps (ndlr : comme Alex Hendrickx par exemple, touché au genou). On espère pouvoir profiter de tout le groupe pour le quart de finale", a indiqué Tom Boon, contacté par notre collègue Christophe Reculez.

Les Red Lions, champions du monde en titre, grandissent en tout cas parfaitement dans ce tournoi.