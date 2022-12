Tollé en Flandre après des propos de la ministre Zuhal Demir associant réfugiés et porcs

La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir (N-VA), s'est attirée un déluge de critiques mercredi au nord du pays après avoir fait un parallèle entre accueil des réfugiés et élevage de cochons en Flandre.

Dans une interview au magazine Knack, la ministre explique que la volonté de construire de nouveaux centres d'accueil pour réfugiés met la Région en tension, celle-ci ne disposant que de fort peu d'espaces encore libres.

Nos terrains disponibles et nos règles sont partout sous pression: que ce soit pour l'accueil de réfugiés, que ce soit pour faire face à la croissance de la population, ou que ce soit pour l'élevage. C'est peut-être une comparaison un peu bizarre, mais nous ne pouvons pas garder ici des millions de porcs non plus. Je ne peux pas créer comme cela des terrains supplémentaires. On ne peut pas tout faire en Flandre.