Tollé après les propos d’Emmanuelle Seigner sur Roman Polanski

Ce dimanche 16 octobre, Emmanuelle Seigner, l’épouse de Roman Polanski depuis 33 ans, a accordé une interview à l’émission 7 à 8, diffusée sur TF1, dans laquelle elle a pris la défense de son mari.

Cette interview, la première qu’elle donne sur ce sujet, avait lieu pour la sortie de son ouvrage, Une vie incendiée, dans lequel elle raconte sa propre version de l’affaire Polanski.

Le réalisateur âgé de 89 ans a fait l’objet de douze accusations de viols et d’agressions sexuelles ces dernières années. Il avait déjà été arrêté et inculpé en 1977 après avoir été accusé d’avoir violé et drogué une adolescente de 13 ans.

►►► Retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF qui dégoupille l’actualité d’un point de vue féministe