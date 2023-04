Tokyo, New York, ou encore Addis-Abeba, les voyages en jets de Charles Michel plus fréquents et de plus en plus loin

Les images de Charles Michel en jet privé sont de plus en plus nombreuses ces derniers mois. Le président du Conseil européen a multiplié les déplacements en Europe, mais aussi à Tokyo, New York, Addis-Abeba ou encore ou Pékin.

Des déplacements notamment en avion privé qui interpellent. Plus fréquents et de plus en plus loin, ils coûtent forcément plus. En 2024, le Budget déplacement du Conseil européen devrait s’élever à 2,6 millions d’euros. C’est bien plus que ses prédécesseurs dans la même fonction.