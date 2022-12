TOKYO ART CITY : une immersion au cœur de Tokyo à Bruxelles

Immersif et interactif, préparez-vous à plonger dans le monde des MANGA et de l'ONOMATOPÉE. Vos mouvements se transformeront en vecteurs de créativité et de peinture dans cette expérience éducative et ludique.

Entrez dans l'une des plus belles expériences mystiques, alors que le PARC UENO prend vie autour de vous et que des pétales de fleurs de cerisier tourbillonnent autour de personnages de Kabuki soigneusement conçus et dessinés.