Toine Thys, transmetteur de musique au Kenya

L’ASBL Ferragus et Toine Thys ont concocté un workshop de 10 jours, entre stage de découverte et masterclass autour du jazz, pour sensibiliser et faire découvrir et développer en chacun une passion, un instrument. Une soirée de financement est organisée avec un concert de Toine Thys et Zouratié Koné Trio à La Bellone, à Bruxelles le 24 octobre 2022. L'objectif de Ferragus est d'organiser des événements culturels et philosophiques, y compris des expositions et des publications, ainsi que d'organiser et de soutenir des activités caritatives et éducatives dans tous les pays et toutes les régions du monde.



Toine Thys est un saxophoniste de jazz. Basé à Bruxelles il joue du saxophone ténor, soprano, et de la clarinette basse. Compositeur et leader de nombreux projets (OVERSEAS, Orlando, Toine Thys Trio, ..), lauréat de l’Octave de la Musique (2021), co-fondateur de l’école des Ventistes du Faso (Burkina Faso).