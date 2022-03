Toilette sèche: plus écologique et plus économique ?

Ezio Gandin a construit lui-même sa toilette à litière bio-maîtrisée il y a 25 ans. Pour une soixantaine d'euros, à l'époque. Lunette de toilette classique, et à l'intérieur, le sceau, qui va permettre le compostage. Ici, après chaque passage, au lieu d'utiliser 6 à 10 litres d'eau potable, il suffit d'ajouter une poignée de copeaux. Mais ces copeaux de bois, ça revient à combien et où ça s'achète ? "Si on va dans une jardinerie, le ballot de 100 litres coûte entre 7 et 10 euros. Une toilette sèche, par an et par personne, revient à 25 euros.", précise Ezio. Si vous vous dites que ce n'est pas vraiment beaucoup moins cher qu'une toilette à eau, Ezio, lui, se dit que c'est la moitié du prix et que c'est déjà ça.

Ezio insiste sur les avantages écologiques. Il y a quand même à vider le sceau, 2 à 3 fois par semaine, sur le compost, dans le jardin, on le précise. "Et après un ou deux ans", nous assure-t-il, "on dispose d'un super compost (gratuit). Qu'on peut mettre sur le potager. Et en plus, on remet dans le sol nos déjections." D'après Ezio, il n'y a aucune odeur.