“Toi, moi et l'autre” : une Master Class cinéma animée par Luc Dardenne

Du mardi 26 au samedi 30 avril 2022, Luc Dardenne proposera à l'ULB une Master Class inédite : une plongée dans son cinéma, associée avec les arts de la scène.



Co-réalisateur et co-scénariste de "Rosetta", "Deux jours, une nuit" ou encore "Le fils", producteur de nombreux films de fiction et de documentaires en Belgique, Luc Dardenne est également professeur honoraire à l'Université Libre de Bruxelles. Prodiguant un regard approfondi sur le cinéma au travers des films qu'il a co-réalisé avec son frère, le cinéaste donne chaque année une Master Class.



Habituellement réservé aux étudiants en Arts du Spectacle, ce moment d'enseignement et de partage s'ouvre cette année au public, et prend une forme inédite. Sous le titre "Toi, moi et l'autre", la Master Class mêlera le cinéma aux arts scéniques. Du mercredi 27 au samedi 30 avril, le cinéaste "analysera l'écriture, la mise en scène et la narrativisation cinématographiques d'aspects sociologiques, narratifs et esthétiques en rapport avec la problématique de l'immigration illégale, du trafic d'êtres humains, du fanatisme religieux, des questionnements liés à la place de "l'autre" dans notre société." Trois films seront analysés en profondeur à cette occasion : "La promesse", "Le Silence de Lorna" et "Le Jeune Ahmed".

En parallèle, la compagnie Transe-en-Danse (qui rassemble des artistes amateurs, dont nombreux sont aussi des sans-papiers) animera le 26 et le 27 avril des spectacles, des débats ainsi qu'un atelier d'expression créative adapté aux thématiques développées par les films analysés. "Toute la synergie de cette Master Class vient de la symbiose crée par la rencontre des arts scéniques et cinématographiques qui se croisent via deux approches complémentaires : comment raconter/illustrer/rencontrer l’autre ?" peut-on lire sur le programme de l'événement.



Le programme complet est disponible ici.