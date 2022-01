Toerisme Vlaanderen rachète une peinture du 17e siècle et la rend à l’abbaye Sainte-Godelieve de Bruges

Toerisme Vlaanderen a replacé une peinture représentant Joanna de Labaye datant du 17e siècle dans l’abbaye Sainte-Godelieve de Bruges. L’œuvre avait été jadis offerte à l’institution religieuse en remerciement d’une guérison miraculeuse. "Il est important de découvrir le patrimoine là où il a été créé à l’origine", explique Peter De Wilde, CEO de Toerisme Vlaanderen dont c’est d’ailleurs le premier achat de ce type.

L’œuvre raconte l’histoire d’une fillette de 11 ans sur le point de mourir et qui guérit miraculeusement. En 1652, les parents de l’enfant firent don d’un tableau à l’abbaye en remerciement de sa guérison par sainte Godelieve. Après quelques vicissitudes, la peinture se retrouva aux mains de la famille Wöllenstein originaire des Pays-Bas à qui Toerisme Vlaanderen a racheté l’œuvre, une première pour l’organisme et son directeur. "Nous ramenons l’œuvre à la maison", souligne Peter De Wilde.

"Cette approche 'in situ' de l’art s’écarte des sentiers battus comme les musées traditionnels et réunit le patrimoine immobilier et mobilier, à l’endroit pour lequel les œuvres avaient été pensées. La valeur de ce portrait votif n’est pas qu’il a été peint par un grand maître flamand, mais qu’il vous permet de ressentir ce que ce lieu signifiait pour les gens. Cela forme l’âme d’un lieu", poursuit Peter De Wilde. Toerisme Vlaanderen espère de cette manière améliorer non seulement l’expérience des visiteurs, mais aussi faire réfléchir les habitants et les entreprises sur l’incroyable richesse artistique et culturelle que la ville a à offrir.