Todiefor dévoile une collab' avec un trio français

DJ et producteur bruxellois, Todiefor est l’une des révélations musicales belges de ces dernières années, connu à l'international pour son remix du titre Tunak Tunak Tun.

Grâce à ses performances incroyables en festival, ses productions pour des artistes internationaux et ses projets musicaux tel que "Signals", "Beautiful" ou encore plus récemment "Bel Air", Todiefor a réussi à se faire une place au sein du grand public.

Polyvalent et indépendant, il a collaboré avec des artistes tels que Orelsan, Roméo Elvis, The Magician ou encore Vegedream. Ces feats lui ont permis de développer sa notoriété et de recevoir de nombreuses récompenses. Il dévoilera d'ailleurs prochainement une collaboration avec le trio français 47ter.