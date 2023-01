Todd Field : Cate Blanchett est l’un des esprits les plus brillants que je connaisse !

"Tár" parle d’art, de célébrité, du pouvoir de la renommée et du mauvais usage de ce pouvoir, quelle était votre première idée quand vous avez écrit ce film ?

Todd Field : Vous avez bien résumé, j’ai eu cette idée de personnage, il y a environ une dizaine d’années. D’habitude, je fais plutôt des adaptations d’histoire ou d’univers écrits par d’autre, mais on était dans cette période particulière en mars de l’année 2020, on était tous confinés et on se demandait s’il y aurait encore du cinéma, et le studio m’a dit : écrivez tout ce que vous voulez ! Et je me suis, j’ai ce personnage ! Et je peux la laisser vivre, et développer ces thèmes.. Il y a des thèmes éternels mais cette histoire se place au moment présent : la manière d’envisager le pouvoir, le temps qu’il faut pour l’analyser, et j’ai vu un élément de scandale dans ce film, et les outils que la presse à scandale utilise pour passer au crible et décider ce qu’on pense d’un scandale sont très présents. L’histoire se déroule en trois semaines, en novembre 2022, il y a 6 semaines… c’était l’idée principale. La toile de fond, c’est la musique classique, avec ce personnage qui est la cheffe d’un orchestre important, et l’idée derrière tout ça était très pragmatique : si on parle de pouvoir, on pense à une pyramide avec qui soutient ce pouvoir et qui en bénéficie, ce n’est jamais unidirectionnel, c’est souvent une transaction complice, personne n’arrive au-dessus tout seul ! Donc, l’idée d’avoir une cheffe qui est assise au point d’équilibre littéralement d’une pyramide, et donnant les directions à partir de ce point, était le point de départ du projet.