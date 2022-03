Today in Music : le 28 janvier

Un fameux album est N° 1 en 1978. Le Rumours de Fleetwood Mac. Un album qui restera classé 440 semaines et se vendra à plus de 15 millions d’exemplaires. On y retrouvait une vraie collection de tubes, comme Don’t Stop, Dreams et bien sur Go on your own way.

Le 28 janvier 1988, onze ans après la sortie de Never Mind The Bollocks, l’album des Sex Pistols est enfin disque d’or aux Etats Unis. Ce qui signifie qu’il a passé la barre des 500 000 ventes.

En 2004, les Fans d’Elvis sont en colère. Il est question de découper en petits morceaux, une bande magnétique datant de 1950 et sur laquelle on entend Elvis chanter pour une des première fois. La bande étant devenus trop fragile pour être écoutée, la société Master Tape Collection préconise donc de la couper en petits morceaux pour les vendre 460 dollars pièces.

Bon anniversaire à la jolie canadienne pop rock, Sarah McLachlan, chanteuse et compositrice. On se souvient de la chanson Adia sur l’album Surfacing en 1997. Elle a 42 ans.

Rick Allen, le bassiste des Box Tops est né un 28 janvier.

Enfin, aujourd’hui, n’oublions pas Dick Taylor, 67 ans, le guitariste des Pretty Things. Pour le plaisir on s’écoute un court extrait de Don't Bring Me Down qui était entré dans le Top 10 en 1964.